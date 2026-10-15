9 νυχτερίδες εντοπίστηκαν σε κάδο απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη
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9 νυχτερίδες εντοπίστηκαν σε κάδο απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη

Όχι μία, αλλά 9 νυχτερίδες εντόπισε ένας πολίτης στον Σοχό Θεσσαλονίκης, μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

9 νυχτερίδες εντοπίστηκαν σε κάδο απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη
Ευτυχώς για τα θηλαστικά, ο άνθρωπος ευαισθητοποιήθηκε και δεν άφησε τις νυχτερίδες στην τύχη τους, αλλά τις μετέφερε στην Δράση για την Άγρια Ζωή, το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων στη Θεσσαλονίκη.

Όταν τις παρέλαβαν οι ειδικοί, είδαν πως οι περισσότερες νυχτερίδες ήταν εντελώς καλυμμένες από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης. Κάποιες γλίτωσαν και δεν είχαν όλο τους το σώμα καλυμμένο με αυτό το υλικό.

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