Πώς μπορούμε να επιβραδύνουμε τη γήρανση του σκύλου μας
TOPETMOU

Πώς μπορούμε να επιβραδύνουμε τη γήρανση του σκύλου μας

Η έρευνα γύρω από τη γήρανση των σκύλων προχωρά και είναι πιθανό τα επόμενα χρόνια να μας δώσει νέες δυνατότητες.

Πώς μπορούμε να επιβραδύνουμε τη γήρανση του σκύλου μας
Όποιος έχει ζήσει πολλά χρόνια με έναν σκύλο γνωρίζει πόσο ανεπαίσθητα αρχίζει να αλλάζει. Κάποια στιγμή δεν ανεβαίνει πια τις σκάλες με την ίδια φόρα. Στη βόλτα κοντοστέκεται περισσότερο, κοιμάται λίγο παραπάνω, το τρίχωμα γύρω από το πρόσωπό του ασπρίζει. Ίσως χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να σηκωθεί από το κρεβάτι του ή δεν ενθουσιάζεται με ένα παιχνίδι που κάποτε μπορούσε να κυνηγά για ώρες.

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