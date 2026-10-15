Πώς μπορούμε να επιβραδύνουμε τη γήρανση του σκύλου μας

Η έρευνα γύρω από τη γήρανση των σκύλων προχωρά και είναι πιθανό τα επόμενα χρόνια να μας δώσει νέες δυνατότητες.