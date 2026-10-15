Πότε κάνει κρύο για μια γάτα;
Πότε κάνει κρύο για μια γάτα;
Παρόλο που το τρίχωμά τους προσφέρει κάποια προστασία, δεν τις κάνει απόλυτα ασφαλείς απέναντι στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Οι γάτες αγαπούν τη ζεστασιά, τις ηλιόλουστες γωνιές του σπιτιού και τις κουβέρτες, όπου μπορούν να κρυφτούν και να κοιμηθούν με τις ώρες.
Πόσο αντέχουν, όμως, στο κρύο και πότε η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται επικίνδυνη για την υγεία τους;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πόσο αντέχουν, όμως, στο κρύο και πότε η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται επικίνδυνη για την υγεία τους;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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