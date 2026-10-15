Πότε κάνει κρύο για μια γάτα;
TOPETMOU

Πότε κάνει κρύο για μια γάτα;

Παρόλο που το τρίχωμά τους προσφέρει κάποια προστασία, δεν τις κάνει απόλυτα ασφαλείς απέναντι στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Πότε κάνει κρύο για μια γάτα;
Οι γάτες αγαπούν τη ζεστασιά, τις ηλιόλουστες γωνιές του σπιτιού και τις κουβέρτες, όπου μπορούν να κρυφτούν και να κοιμηθούν με τις ώρες.

Πόσο αντέχουν, όμως, στο κρύο και πότε η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται επικίνδυνη για την υγεία τους;

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