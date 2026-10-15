Όλα όσα πιστεύαμε για την εξημέρωση των γατών είναι μάλλον λάθος
Όλα όσα πιστεύαμε για την εξημέρωση των γατών είναι μάλλον λάθος
Πότε εξημερώθηκαν τελικά οι γάτες και σε ποια περιοχή του κόσμου;
Κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και παρατηρείτε τη γατούλα σας που κοιμάται ευτυχισμένη γουργουρίζοντας. Και αναρωτιέστε: Πότε εξημερώθηκε αυτό το υπέροχο πλάσμα; Και πόσα από αυτά που πιστεύαμε μέχρι τώρα είναι αλήθεια;
Για δεκαετίες, οι επιστήμονες πίστευαν ότι οι γάτες εξημερώθηκαν κατά τη Νεολιθική εποχή, δηλαδή πριν από 12.000 έως 5.000 χρόνια, κάπου στην περιοχή του Λεβάντε, μια γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τμήματα της σημερινής Μέσης Ανατολής.
Η ανακάλυψη ενός ανθρώπινου τάφου στην Κύπρο, ηλικίας 7.500 ετών, στον οποίο είχε ταφεί και μια γάτα, σε συνδυασμό με γενετικές αναλύσεις αρχαίων αιλουροειδών από την Τουρκία, ηλικίας περίπου 6.000 ετών, είχε οδηγήσει τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι οι πρώτες οικόσιτες γάτες εμφανίστηκαν στην Ανατολία (τη σημερινή Τουρκία) και στη συνέχεια ακολούθησαν σταδιακά τους αγρότες προς την Ευρώπη.
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Για δεκαετίες, οι επιστήμονες πίστευαν ότι οι γάτες εξημερώθηκαν κατά τη Νεολιθική εποχή, δηλαδή πριν από 12.000 έως 5.000 χρόνια, κάπου στην περιοχή του Λεβάντε, μια γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τμήματα της σημερινής Μέσης Ανατολής.
Η ανακάλυψη ενός ανθρώπινου τάφου στην Κύπρο, ηλικίας 7.500 ετών, στον οποίο είχε ταφεί και μια γάτα, σε συνδυασμό με γενετικές αναλύσεις αρχαίων αιλουροειδών από την Τουρκία, ηλικίας περίπου 6.000 ετών, είχε οδηγήσει τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι οι πρώτες οικόσιτες γάτες εμφανίστηκαν στην Ανατολία (τη σημερινή Τουρκία) και στη συνέχεια ακολούθησαν σταδιακά τους αγρότες προς την Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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