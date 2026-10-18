Γιατί αναστενάζει ο σκύλος όταν ξαπλώνει δίπλα μας; Οι 3 λόγοι που ξεφυσάει με ανακούφιση

Με όσα σκυλιά έχω ζήσει, η αγαπημένη μου στιγμή μαζί τους είναι μία και κοινή: Όταν ξάπλωναν δίπλα μου και έβγαζαν αυτό τον γλυκό αναστεναγμό.