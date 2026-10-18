Γιατί αναστενάζει ο σκύλος όταν ξαπλώνει δίπλα μας; Οι 3 λόγοι που ξεφυσάει με ανακούφιση
TOPETMOU

Γιατί αναστενάζει ο σκύλος όταν ξαπλώνει δίπλα μας; Οι 3 λόγοι που ξεφυσάει με ανακούφιση

Με όσα σκυλιά έχω ζήσει, η αγαπημένη μου στιγμή μαζί τους είναι μία και κοινή: Όταν ξάπλωναν δίπλα μου και έβγαζαν αυτό τον γλυκό αναστεναγμό.

Γιατί αναστενάζει ο σκύλος όταν ξαπλώνει δίπλα μας; Οι 3 λόγοι που ξεφυσάει με ανακούφιση
Με όσα σκυλιά κι αν έχω ζήσει, η αγαπημένη μου στιγμή μαζί τους είναι μία και κοινή: Όταν ξάπλωναν δίπλα μου και έβγαζαν αυτό τον γλυκό αναστεναγμό.

Το έκαναν από κουτάβια μέχρι τις τελευταίες τους μέρες, που δεν ήταν τόσο δυνατά και παιχνιδιάρικα. Ένιωθα τόσο όμορφα κάθε φορά, σαν να τους έπαιρνα όλο το άγχος και την κούραση, σαν τους έκανα το μεγαλύτερο δώρο. Μπορεί βέβαια, το δώρο να μου το προσέφεραν αυτά, όπως συνηθίζουν να κάνουν τα κατοικίδια που βάζουμε στο σπίτι και την καρδιά μας.

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