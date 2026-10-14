Θλίψη για την Κατερίνα, την αρκούδα που έφυγε από τη ζωή στα 39 της χρόνια
TOPETMOU

Θλίψη για την Κατερίνα, την αρκούδα που έφυγε από τη ζωή στα 39 της χρόνια

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αποχαιρετά την Κατερίνα, την αρκούδα που ήταν από τις πρώτες αρκούδες που εντάχθηκαν υπό την προστασία του.

Θλίψη για την Κατερίνα, την αρκούδα που έφυγε από τη ζωή στα 39 της χρόνια
Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αποχαιρετάει την Κατερίνα, μια από τις πρώτες αρκούδες που φιλοξένησε για σχεδόν 30 χρόνια.

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