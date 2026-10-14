Θλίψη για την Κατερίνα, την αρκούδα που έφυγε από τη ζωή στα 39 της χρόνια
Θλίψη για την Κατερίνα, την αρκούδα που έφυγε από τη ζωή στα 39 της χρόνια
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αποχαιρετά την Κατερίνα, την αρκούδα που ήταν από τις πρώτες αρκούδες που εντάχθηκαν υπό την προστασία του.
Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αποχαιρετάει την Κατερίνα, μια από τις πρώτες αρκούδες που φιλοξένησε για σχεδόν 30 χρόνια.
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