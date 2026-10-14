Γιατί ο σκύλος μας αποφεύγει ορισμένους χώρους στο σπίτι; Πώς να το διορθώσουμε
Γιατί ο σκύλος μας αποφεύγει ορισμένους χώρους στο σπίτι; Πώς να το διορθώσουμε
Αν παρατηρήσατε ότι ο σκύλος σας αποφεύγει κάποια δωμάτια του σπιτιού αρνούμενος να μπει σε αυτά, να ξέρετε ότι αυτό δεν γίνεται τυχαία.
Οι σκύλοι σχηματίζουν νοητικούς χάρτες του περιβάλλοντός τους μέσω της όσφρησης, της ακοής και της μνήμης. Για αυτούς, ένα δωμάτιο δεν είναι απλώς ένας φυσικός χώρος, αλλά ένα σύνολο συνειρμών και εμπειριών, είτε καλών είτε κακών.
Αν έστω και ένας από αυτούς τους συνειρμούς γίνει αρνητικός, μπορεί ο σκύλος να αρχίσει να τον αποφεύγει. Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά πράγματα- όχι απαραίτητα σημαντικά. Ένας ξαφνικός δυνατός θόρυβος, ένα αντικείμενο που έπεσε, μια έντονη μυρωδιά που δεν υπήρχε πριν, αυτά και άλλα μπορούν να κάνουν τον σκύλο μας να συνδέσει αυτόν τον χώρο με κάτι άσχημο. Και να μη θέλει να μπαίνει εκεί.
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Αν έστω και ένας από αυτούς τους συνειρμούς γίνει αρνητικός, μπορεί ο σκύλος να αρχίσει να τον αποφεύγει. Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά πράγματα- όχι απαραίτητα σημαντικά. Ένας ξαφνικός δυνατός θόρυβος, ένα αντικείμενο που έπεσε, μια έντονη μυρωδιά που δεν υπήρχε πριν, αυτά και άλλα μπορούν να κάνουν τον σκύλο μας να συνδέσει αυτόν τον χώρο με κάτι άσχημο. Και να μη θέλει να μπαίνει εκεί.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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