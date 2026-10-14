Η μικρή κουκλίτσα Μέλοου βρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε βουνό- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι
TOPETMOU

Η μικρή κουκλίτσα Μέλοου βρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε βουνό- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι

Γλυκιά και υπέροχος χαρακτήρας, η Μέλοου είναι ένα ζωάκι που στην κυριολεξία κλέβει καρδιές. Δεν μπορεί, θα κλέψει και τη δική σας.

Η μικρή κουκλίτσα Μέλοου βρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε βουνό- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι
Γλυκιά και υπέροχος χαρακτήρας, η κουταβίνα Μέλοου είναι ένα ζωάκι που στην κυριολεξία κλέβει καρδιές.

Η ζωή της Μέλοου δεν ξεκίνησε καλά καθώς μωρό την εγκατέλειψαν με τη μανούλα και τα αδερφάκια της σε βουνό. Η επιβίωσή τους ήταν πολύ δύσκολη εκεί καθώς δεν είχαν τίποτα να φάνε.
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