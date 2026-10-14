Η μικρή κουκλίτσα Μέλοου βρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε βουνό- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι

Γλυκιά και υπέροχος χαρακτήρας, η Μέλοου είναι ένα ζωάκι που στην κυριολεξία κλέβει καρδιές. Δεν μπορεί, θα κλέψει και τη δική σας.