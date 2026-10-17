Τα ζώα που θρηνούν και αντιλαμβάνονται τον θάνατο

Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που στεναχωριούνται και πενθούν. Δείτε ποια ζώα θρηνούν και αντιλαμβάνονται την απώλεια.