Η γλώσσα της γάτας και τα 8 μυστικά της
Η γλώσσα της γάτας και τα 8 μυστικά της
Όσο ιδιαίτερα πλάσματα είναι οι γάτες, άλλο τόσο ιδιαίτερη είναι και η γλώσσα τους.
Κάθεστε στον καναπέ και χαϊδεύετε τη γάτα σας. Ξαφνικά αποφασίζει να γίνει λίγο πιο τρυφερή και εκδηλωτική και σας γλείφει στο χέρι.
Σίγουρα εκτιμάτε αυτή την έκφραση αγάπης προς το πρόσωπό σας – δεν σας συνηθίζει άλλωστε η γάτα σας σε αυτά – αλλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε πως η αίσθηση της γλώσσας της πάνω στο δέρμα σας είναι κάπως περίεργη.
Όσο ιδιαίτερα πλάσματα είναι οι γάτες, άλλο τόσο ιδιαίτερη είναι και η γλώσσα τους. Ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλες τις γλώσσες του ζωικού βασιλείου. Θέλετε να μάθετε γιατί;
1. Η γλώσσα της γάτας είναι καλυμμένη από αγκάθια
Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ κι εσείς γιατί η γλώσσα της γάτας έχει υφή γυαλόχαρτου, τότε να ξέρετε πως αυτό συμβαίνει γιατί είναι καλυμμένη με μικροσκοπικά αγκαθάκια που ονομάζονται θηλές. Οι θηλές αυτές είναι φτιαγμένες από κερατίνη, από την ουσία, δηλαδή, που βρίσκεται και στα ανθρώπινα νύχια.
Μια μελέτη από τους ερευνητές Alexis Noel και David Hu στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Georgia, η οποία δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences στην Atlanta, εξέτασε τις γλώσσες των γατών μέσω αξονικών τομογραφιών, βίντεο υψηλής ταχύτητας και θερμικής απεικόνισης. Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι τα μικρά, κοφτερά αγκάθια έχουν σχήμα φτυαριού και είναι άδεια στις άκρες τους, σαν μικρά κουταλάκια. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Σίγουρα εκτιμάτε αυτή την έκφραση αγάπης προς το πρόσωπό σας – δεν σας συνηθίζει άλλωστε η γάτα σας σε αυτά – αλλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε πως η αίσθηση της γλώσσας της πάνω στο δέρμα σας είναι κάπως περίεργη.
Όσο ιδιαίτερα πλάσματα είναι οι γάτες, άλλο τόσο ιδιαίτερη είναι και η γλώσσα τους. Ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλες τις γλώσσες του ζωικού βασιλείου. Θέλετε να μάθετε γιατί;
1. Η γλώσσα της γάτας είναι καλυμμένη από αγκάθια
Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ κι εσείς γιατί η γλώσσα της γάτας έχει υφή γυαλόχαρτου, τότε να ξέρετε πως αυτό συμβαίνει γιατί είναι καλυμμένη με μικροσκοπικά αγκαθάκια που ονομάζονται θηλές. Οι θηλές αυτές είναι φτιαγμένες από κερατίνη, από την ουσία, δηλαδή, που βρίσκεται και στα ανθρώπινα νύχια.
Μια μελέτη από τους ερευνητές Alexis Noel και David Hu στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Georgia, η οποία δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences στην Atlanta, εξέτασε τις γλώσσες των γατών μέσω αξονικών τομογραφιών, βίντεο υψηλής ταχύτητας και θερμικής απεικόνισης. Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι τα μικρά, κοφτερά αγκάθια έχουν σχήμα φτυαριού και είναι άδεια στις άκρες τους, σαν μικρά κουταλάκια. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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