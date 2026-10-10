Το γαλλικό μπουλντόγκ του μέλλοντος: Όταν η υγεία αλλάζει την εμφάνιση μιας φυλής
TOPETMOU

Το γαλλικό μπουλντόγκ του μέλλοντος: Όταν η υγεία αλλάζει την εμφάνιση μιας φυλής

Μεγάλα αυτιά, στρογγυλό κεφάλι και ένα σχεδόν επίπεδο πρόσωπο: το γαλλικό μπουλντόγκ είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυλές σκύλων.

Το γαλλικό μπουλντόγκ του μέλλοντος: Όταν η υγεία αλλάζει την εμφάνιση μιας φυλής
Όμως, τα χαρακτηριστικά που το έκαναν τόσο αγαπητό είναι σήμερα και ο λόγος που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής συζήτησης για την υγεία και την ευζωία των ζώων.

Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δύο γαλλικά μπουλντόγκ που, με την πρώτη ματιά, μοιάζουν σχεδόν να ανήκουν σε διαφορετικές φυλές.  Το ένα έχει το πολύ κοντό ρύγχος, το φαρδύ κεφάλι και το συμπαγές σώμα που έχουμε μάθει να συνδέουμε με το γαλλικό μπουλντόγκ. 

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