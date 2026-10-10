Το γαλλικό μπουλντόγκ του μέλλοντος: Όταν η υγεία αλλάζει την εμφάνιση μιας φυλής

Μεγάλα αυτιά, στρογγυλό κεφάλι και ένα σχεδόν επίπεδο πρόσωπο: το γαλλικό μπουλντόγκ είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυλές σκύλων.