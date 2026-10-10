Μια μέρα με τις μέλισσες: Η πρώτη γνωριμία με ένα μοναδικό είδος και το ανέλπιστο δώρο τους
Μια μέρα με τις μέλισσες: Η πρώτη γνωριμία με ένα μοναδικό είδος και το ανέλπιστο δώρο τους
Η πρώτη γνωριμία με τις μέλισσες, τις κυψέλες, τον κόσμο τους είχε δώρα και ήταν μια εμπειρία που όλοι πρέπει να ζήσουν.
Όταν έπιανα το πρώτο πλαίσιο με μέλισσες στα χέρια μου, δεν είχα την παραμικρή ιδέα για το δώρο που θα μου έδιναν. Και σίγουρα δεν ήταν ένα τσίμπημα.
Είχα την τύχη, αλλά και την περιέργεια, να γνωρίσω πρόσφατα έναν διαφορετικό κόσμο, αυτόν της μέλισσας. Έχω περάσει χρόνια με σκύλους και γάτες, έχω επισκεφθεί φάρμες με ινδικά χοιρίδια, πόνυ και στρουθοκάμηλους, έχω βρεθεί σε στάνη με πρόβατα, σε στάβλο με άλογα και σε πάρκα με ελάφια που έρχονταν δίπλα μου και αγναντεύαμε τη λίμνη του Wollaton, ακούγοντας David Bowie.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Είχα την τύχη, αλλά και την περιέργεια, να γνωρίσω πρόσφατα έναν διαφορετικό κόσμο, αυτόν της μέλισσας. Έχω περάσει χρόνια με σκύλους και γάτες, έχω επισκεφθεί φάρμες με ινδικά χοιρίδια, πόνυ και στρουθοκάμηλους, έχω βρεθεί σε στάνη με πρόβατα, σε στάβλο με άλογα και σε πάρκα με ελάφια που έρχονταν δίπλα μου και αγναντεύαμε τη λίμνη του Wollaton, ακούγοντας David Bowie.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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