Από την Πάρνηθα στη Φλώρινα: Ο λύκος που πλησίαζε σε κατοικημένες περιοχές μεταφέρθηκε στο νέο του περιβάλλον
Από την Πάρνηθα στη Φλώρινα: Ο λύκος που πλησίαζε σε κατοικημένες περιοχές μεταφέρθηκε στο νέο του περιβάλλον
Ο λύκος μεταφέρθηκε από την Πάρνηθα στην Φλώρινα, μετά την επιτυχημένη και πολύωρη επιχείρηση που οργάνωσε η Life Wild Wolf.
Πολύς λόγος έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για έναν λύκο που κινούνταν σε περιοχές κοντά στην Πάρνηθα.
Συγκεκριμένα, ένας αρσενικός λύκος εμφανιζόταν συχνά τους τελευταίους μήνες, στο Κρυονέρι, τη Βαρυμπόμπη και το Ολυμπιακό Χωριό. Το ζώο χαρακτηρίστηκε ως εξοικειωμένο, μιας και έκανε τις βόλτες του πολύ κοντά στους πολίτες και τις κατοικημένες περιοχές.
Η επιχείρηση για τη σύλληψη του λύκου οργανώθηκε από την ομάδα επέμβασης του LIFE Wild Wolf. Η καταδίωξη ήταν πολύωρη και έγινε τη νύχτα της 5ης προς 6ης Οκτωβρίου. Το ζώο αναισθητοποιήθηκε με επιτυχία και ασφάλεια στο Ολυμπιακό Χωριό, ενώ στην ομάδα συμμετείχαν επιστήμονες της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ και του ΟΦΥΠΕΚΑ, εταίροι του προγράμματος στην Ελλάδα.
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Συγκεκριμένα, ένας αρσενικός λύκος εμφανιζόταν συχνά τους τελευταίους μήνες, στο Κρυονέρι, τη Βαρυμπόμπη και το Ολυμπιακό Χωριό. Το ζώο χαρακτηρίστηκε ως εξοικειωμένο, μιας και έκανε τις βόλτες του πολύ κοντά στους πολίτες και τις κατοικημένες περιοχές.
Η επιχείρηση για τη σύλληψη του λύκου οργανώθηκε από την ομάδα επέμβασης του LIFE Wild Wolf. Η καταδίωξη ήταν πολύωρη και έγινε τη νύχτα της 5ης προς 6ης Οκτωβρίου. Το ζώο αναισθητοποιήθηκε με επιτυχία και ασφάλεια στο Ολυμπιακό Χωριό, ενώ στην ομάδα συμμετείχαν επιστήμονες της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ και του ΟΦΥΠΕΚΑ, εταίροι του προγράμματος στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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