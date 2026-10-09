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Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν χαϊδεύουμε έναν σκύλο; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει
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Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν χαϊδεύουμε έναν σκύλο; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports επιχειρεί να δώσει μια πιο συγκεκριμένη απάντηση.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν χαϊδεύουμε έναν σκύλο; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει
Για χιλιάδες χρόνια, οι σκύλοι αποτελούν κάτι περισσότερο από κατοικίδια. Είναι σύντροφοι, μέλη της οικογένειας και για πολλούς ανθρώπους μια σημαντική πηγή συναισθηματικής υποστήριξης.

Το χάιδεμα ενός σκύλου, η οπτική επαφή μαζί του ή ακόμη και η απλή παρουσία του στον ίδιο χώρο συχνά δημιουργούν ένα αίσθημα ηρεμίας και οικειότητας.

Τι συμβαίνει όμως πραγματικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο εκείνη τη στιγμή;

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