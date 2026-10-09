Νέα γατούλα στο σπίτι; Ο κανόνας «3-3-3» που μας βοηθάει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της

Από τη στιγμή που ανοίγουμε το σπίτι και την καρδιά μας σε μια γάτα, θέλουμε να αισθάνεται ασφαλής και ευτυχισμένη.