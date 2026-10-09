Κάνει ο σκύλος σου ζημιές στο σπίτι; Δες τι πρέπει να αλλάξεις
Κάνει ο σκύλος σου ζημιές στο σπίτι; Δες τι πρέπει να αλλάξεις
Ο σκύλος σου δεν καταστρέφει το σπίτι για να σε εκδικηθεί. Δεν κάθεται όσο λείπεις και σκέφτεται πώς θα σε νευριάσει όταν επιστρέψεις.
Γυρίζεις σπίτι και βρίσκεις ένα παπούτσι διαλυμένο. Την επόμενη μέρα είναι το μαξιλάρι του καναπέ. Μετά ένα καλώδιο, μια γωνία από το τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο βρέθηκε στον δρόμο του.
Και κάπου εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι: «Μα γιατί το κάνει; Αφού έχει τόσα παιχνίδια!»
Η απάντηση είναι συνήθως πιο απλή απ’ όσο νομίζεις. Ο σκύλος σου δεν καταστρέφει το σπίτι για να σε εκδικηθεί. Δεν κάθεται όσο λείπεις και σκέφτεται πώς θα σε νευριάσει όταν επιστρέψεις.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Και κάπου εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι: «Μα γιατί το κάνει; Αφού έχει τόσα παιχνίδια!»
Η απάντηση είναι συνήθως πιο απλή απ’ όσο νομίζεις. Ο σκύλος σου δεν καταστρέφει το σπίτι για να σε εκδικηθεί. Δεν κάθεται όσο λείπεις και σκέφτεται πώς θα σε νευριάσει όταν επιστρέψεις.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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