Κάνει ο σκύλος σου ζημιές στο σπίτι; Δες τι πρέπει να αλλάξεις
TOPETMOU

Κάνει ο σκύλος σου ζημιές στο σπίτι; Δες τι πρέπει να αλλάξεις

Ο σκύλος σου δεν καταστρέφει το σπίτι για να σε εκδικηθεί. Δεν κάθεται όσο λείπεις και σκέφτεται πώς θα σε νευριάσει όταν επιστρέψεις.

Κάνει ο σκύλος σου ζημιές στο σπίτι; Δες τι πρέπει να αλλάξεις
Γυρίζεις σπίτι και βρίσκεις ένα παπούτσι διαλυμένο. Την επόμενη μέρα είναι το μαξιλάρι του καναπέ. Μετά ένα καλώδιο, μια γωνία από το τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο βρέθηκε στον δρόμο του.

Και κάπου εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι: «Μα γιατί το κάνει; Αφού έχει τόσα παιχνίδια!»

Η απάντηση είναι συνήθως πιο απλή απ’ όσο νομίζεις. Ο σκύλος σου δεν καταστρέφει το σπίτι για να σε εκδικηθεί. Δεν κάθεται όσο λείπεις και σκέφτεται πώς θα σε νευριάσει όταν επιστρέψεις.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network