Οι λόγοι που ο σκύλος μας φοβάται τους ήχους από τα αυτοκίνητα και τις μηχανές
Οι λόγοι που ο σκύλος μας φοβάται τους ήχους από τα αυτοκίνητα και τις μηχανές
Ο φόβος απέναντι στους δυνατούς ή απρόβλεπτους ήχους δεν είναι ασυνήθιστος στους σκύλους.
Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο θόρυβος ενός αυτοκινήτου ή μιας μηχανής στον δρόμο είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο.
Για έναν σκύλο όμως, μια μηχανή που περνά με μεγάλη ταχύτητα ή ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει απότομα μπορεί να προκαλέσει έντονο φόβο.
Κάποιοι σκύλοι απλώς γίνονται ανήσυχοι, ενώ άλλοι μπορεί να τραβούν το λουρί, να προσπαθούν να φύγουν, να τρέμουν, να γαβγίζουν και να αναζητούν με αγωνία ένα ασφαλές μέρος.
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Για έναν σκύλο όμως, μια μηχανή που περνά με μεγάλη ταχύτητα ή ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει απότομα μπορεί να προκαλέσει έντονο φόβο.
Κάποιοι σκύλοι απλώς γίνονται ανήσυχοι, ενώ άλλοι μπορεί να τραβούν το λουρί, να προσπαθούν να φύγουν, να τρέμουν, να γαβγίζουν και να αναζητούν με αγωνία ένα ασφαλές μέρος.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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