Απίστευτη διάσωση στη Ρόδο: Δύο μικρά γατάκια είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε κοντέινερ απορριμμάτων
Απίστευτη διάσωση στη Ρόδο: Δύο μικρά γατάκια είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε κοντέινερ απορριμμάτων
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη πριν λίγες μέρες με πρωταγωνιστές δύο μικρά γατάκια στη Ρόδο που εγκλωβίστηκαν στα σκουπίδια
Όλα ξεκίνησαν όταν μία κυρία άκουσε κλάματα που έρχονταν μέσα από ένα κοντέινερ απορριμμάτων, το οποίο είχε φτάσει από την Κάσο, στο λιμάνι της Ακαντιάς, στη Ρόδο. Αμέσως ζήτησε βοήθεια από το Σύλλογο "Το Γατοχωριό της Ρόδου" και έτσι ξεκίνησε μια επιχείρηση διάσωσης.
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