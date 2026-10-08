Απίστευτη διάσωση στη Ρόδο: Δύο μικρά γατάκια είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε κοντέινερ απορριμμάτων
TOPETMOU

Απίστευτη διάσωση στη Ρόδο: Δύο μικρά γατάκια είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε κοντέινερ απορριμμάτων

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη πριν λίγες μέρες με πρωταγωνιστές δύο μικρά γατάκια στη Ρόδο που εγκλωβίστηκαν στα σκουπίδια

Απίστευτη διάσωση στη Ρόδο: Δύο μικρά γατάκια είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε κοντέινερ απορριμμάτων
Όλα ξεκίνησαν όταν μία κυρία άκουσε κλάματα που έρχονταν μέσα από ένα κοντέινερ απορριμμάτων, το οποίο είχε φτάσει από την Κάσο, στο λιμάνι της Ακαντιάς, στη Ρόδο. Αμέσως ζήτησε βοήθεια από το Σύλλογο "Το Γατοχωριό της Ρόδου" και έτσι ξεκίνησε μια επιχείρηση διάσωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network