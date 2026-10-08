Η Πάτρα γιόρτασε την αγάπη για τα ζώα στο «A Day With My Pet» από το topetmou.gr
TOPETMOU

Η Πάτρα γιόρτασε την αγάπη για τα ζώα στο «A Day With My Pet» από το topetmou.gr

Μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στην αγάπη, τη φροντίδα και τον σεβασμό προς τα ζώα πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Η Πάτρα γιόρτασε την αγάπη για τα ζώα στο «A Day With My Pet» από το topetmou.gr
Μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στην αγάπη, τη φροντίδα και τον σεβασμό προς τα ζώα πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων φίλων των τετράποδων.

Η εκδήλωση "A Day With My Pet", που διοργάνωσε το topetmou.gr σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή φιλοζωίας.

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