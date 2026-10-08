Αυτά είναι τα πράγματα που δεν μας λένε συνήθως οι κτηνίατροι
Αυτά είναι τα πράγματα που δεν μας λένε συνήθως οι κτηνίατροι
Ο κτηνίατρος είναι ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε για να μας βοηθήσει να φροντίσουμε τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
Οι άνθρωποι συνήθως ρωτούν τους κτηνίατρους πώς τα πάνε με τα πίτμπουλ, τα ροτβάιλερ, τα γερμανικά ποιμενικά και άλλα σκυλιά που έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδίκως. Ο κτηνίατρος αποφεύγει να μιλήσει συγκεκριμένα. Θα ήθελε όμως να πει: «Η αλήθεια είναι ότι τα σκυλιά που με φοβίζουν περισσότερο είναι τα μικρά Τσιουάουα. Είναι πολύ πιο πιθανό να δαγκώσουν.» Και ναι αυτό, σύμφωνα με τα στατιστικά, είναι αλήθεια.
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