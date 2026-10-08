Αυτά είναι τα πράγματα που δεν μας λένε συνήθως οι κτηνίατροι
TOPETMOU

Αυτά είναι τα πράγματα που δεν μας λένε συνήθως οι κτηνίατροι

Ο κτηνίατρος είναι ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε για να μας βοηθήσει να φροντίσουμε τα αγαπημένα μας κατοικίδια.

Αυτά είναι τα πράγματα που δεν μας λένε συνήθως οι κτηνίατροι
Οι άνθρωποι συνήθως ρωτούν τους κτηνίατρους πώς τα πάνε με τα πίτμπουλ, τα ροτβάιλερ, τα γερμανικά ποιμενικά και άλλα σκυλιά που έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδίκως. Ο κτηνίατρος αποφεύγει να μιλήσει συγκεκριμένα. Θα ήθελε όμως να πει: «Η αλήθεια είναι ότι τα σκυλιά που με φοβίζουν περισσότερο είναι τα μικρά Τσιουάουα. Είναι πολύ πιο πιθανό να δαγκώσουν.» Και ναι αυτό, σύμφωνα με τα στατιστικά, είναι αλήθεια.

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