Γιατί μια γάτα σταματάει να τρώει
TOPETMOU

Γιατί μια γάτα σταματάει να τρώει

Η γάτα είναι ένα μυστηριώδες πλάσμα, που αγαπάει τη ρουτίνα της. Γι' αυτό και είναι περίεργο όταν σταματάει να τρώει.

Γιατί μια γάτα σταματάει να τρώει
Όσοι ζείτε με μία γάτα ξέρετε πως κάθε μέρα μαζί της είναι διαφορετική.

Εκεί που κάθεστε ήρεμοι, τη χαϊδεύετε και εκείνη γουργουρίζει, μπορεί να γυρίσει να σας δαγκώσει. Ή ενώ είναι κρυμμένη στην κούτα της για ώρες, να μην ξεκολλάει ξαφνικά από δίπλα σας. Η γάτα είναι ένα μυστηριώδες πλάσμα, που θέλει να έχει τον έλεγχο και να βάζει τα όριά της. Παράλληλα, αγαπάει τη ρουτίνα, τόσο σε αυτά που θα κάνει μόνη της, όπως το καθάρισμα, όσο και σε αυτά που περιμένει από τους ανθρώπους της, όπως το φαγητό.

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