Η ακρωτηριασμένη χελώνα Μαιρούλα έγινε καλά και επέστρεψε στη θάλασσα – Δείτε το πιο χαρούμενο βίντεο της ημέρας

Αίσιο τέλος για την περιπέτεια που είχε η Μαιρούλα, μιας θαλάσσιας χελώνας που η ιστορία της ξεκίνησε τον Αύγουστο στη Σέριφο.