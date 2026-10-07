Η ακρωτηριασμένη χελώνα Μαιρούλα έγινε καλά και επέστρεψε στη θάλασσα – Δείτε το πιο χαρούμενο βίντεο της ημέρας
Η ακρωτηριασμένη χελώνα Μαιρούλα έγινε καλά και επέστρεψε στη θάλασσα – Δείτε το πιο χαρούμενο βίντεο της ημέρας
Αίσιο τέλος για την περιπέτεια που είχε η Μαιρούλα, μιας θαλάσσιας χελώνας που η ιστορία της ξεκίνησε τον Αύγουστο στη Σέριφο.
Σε μια ηλιόλουστη μέρα, χωρίς αέρα, η νεαρή Caretta caretta έστειλε στους ανθρώπους μάθημα δύναμης και μαχητικότητας, αφού ξεπέρασε τον ακρωτηριασμό που έπρεπε να υποστεί και ξεκίνησε το ταξίδι της στη θάλασσα. Δείτε το πιο αισιόδοξο βίντεο, που μας μαθαίνει ότι οι δυσκολίες με θέληση και κατάλληλη φροντίδα, μπορούν να ξεπεραστούν
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