Το μυστήριο λύθηκε: Να γιατί οι γάτες τρελαίνονται να γλείφουν πλαστικές σακούλες
Το μυστήριο λύθηκε: Να γιατί οι γάτες τρελαίνονται να γλείφουν πλαστικές σακούλες
Όποιος αγαπά και ξέρει από γάτες πρέπει να παραδεχτεί πως πρόκειται για ιδιαίτερα πλάσματα με παράξενες συμπεριφορές.
Διαβάζετε ήσυχα το βιβλίο σας όταν ένας περίεργος ήχος ακούγεται μέσα στο σπίτι. Αναρωτιέστε τι μπορεί να συμβαίνει και αρχίζετε να ψάχνετε την πηγή του θορύβου. Παράλληλα αναζητάτε και τη γάτα σας. Και όσο δεν τη βλέπετε πουθενά, τόσο είστε σίγουροι ότι πιθανότατα ευθύνεται εκείνη για τον παράξενο ήχο.
Μέχρι που την βρίσκετε στην κουζίνα, απορροφημένη, να γλείφει… μία πλαστική σακούλα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Μέχρι που την βρίσκετε στην κουζίνα, απορροφημένη, να γλείφει… μία πλαστική σακούλα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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