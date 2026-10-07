Γιατί δεν κάθεται ο σκύλος μας να τον καθαρίσουμε μετά τη βόλτα;
Γιατί δεν κάθεται ο σκύλος μας να τον καθαρίσουμε μετά τη βόλτα;
Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι πεισματάρης ή ότι δεν καταλαβαίνει τι του ζητάμε.
Για πολλούς σκύλους, η επιστροφή από τη βόλτα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι έτοιμοι να σταθούν ήσυχοι στην είσοδο του σπιτιού και να δεχτούν να τους καθαρίσουμε. Μπορεί να απομακρύνονται, να τραβούν τα πόδια τους, να δυσανασχετούν ή να προσπαθούν να αποφύγουν την πετσέτα.
Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι πεισματάρηδες ή ότι δεν καταλαβαίνουν τι θέλουμε από αυτούς. Συνήθως υπάρχει κάποιος λόγος που η διαδικασία τούς προκαλεί δυσφορία.
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Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι πεισματάρηδες ή ότι δεν καταλαβαίνουν τι θέλουμε από αυτούς. Συνήθως υπάρχει κάποιος λόγος που η διαδικασία τούς προκαλεί δυσφορία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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