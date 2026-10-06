Παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις και υιοθεσίες στο «A Day With My Pet» που διοργάνωσε το topetmou.gr στην Κηφισιά
TOPETMOU

Παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις και υιοθεσίες στο «A Day With My Pet» που διοργάνωσε το topetmou.gr στην Κηφισιά

Η γιορτή ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων και γινόταν παράλληλα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις και υιοθεσίες στο «A Day With My Pet» που διοργάνωσε το topetmou.gr στην Κηφισιά
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην Αθήνα στο Άλσος Κηφισιάς το A Day With My Pet από το topetmou.gr. Η γιορτή, η οποία ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων που γιορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου, γινόταν παράλληλα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Συνδιοργανωτής του event ήταν η Περιφέρεια Αττικής.

Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου με τα αγαπημένα του κατοικίδια κατέκλυσε τον χώρο του άλσους. Η χαρούμενη διάθεση όλων ήταν εμφανής. Οι σκύλοι μάλιστα δεν σταματούσαν να κουνάνε χαρούμενα τις ουρές τους και να κάνουν γνωριμίες με άλλους σκύλους.

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