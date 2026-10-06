Παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις και υιοθεσίες στο «A Day With My Pet» που διοργάνωσε το topetmou.gr στην Κηφισιά

Η γιορτή ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων και γινόταν παράλληλα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.