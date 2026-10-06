Πότε πρέπει να αφήνουμε τον σκύλο μας ήσυχο
TOPETMOU

Πότε πρέπει να αφήνουμε τον σκύλο μας ήσυχο

Όσο και αν αγαπάμε τον πιστό μας φίλο, υπάρχουν κάποιες στιγμές που πρέπει να τον αφήνουμε ήσυχο.

Πότε πρέπει να αφήνουμε τον σκύλο μας ήσυχο
Άλλη μια φωτογραφία, άλλο ένα βίντεο, άλλη μια αγκαλιά, ποτέ δεν χορταίνουμε να ασχολούμαστε με τον πιο πιστό μας φίλο. Όμως, ακόμα και αυτός έχει όρια και υπάρχουν οι στιγμές που πρέπει να τον αφήνουμε ήσυχο.

Και τι εννοούμε με αυτό; Ότι κάποιες φορές, παρόλο που μας λατρεύει και δεν μπορεί χωρίς εμάς, θα πρέπει να του δίνουμε λίγο χώρο και χρόνο, ώστε να κάτσει μόνος του. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει να τον αφήνουμε μόνο στο σπίτι για ώρες, αλλά κυρίως τις στιγμές που είμαστε μαζί του.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network