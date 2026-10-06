Το A Day With My Pet από το topetmou.gr γέμισε τη Θεσσαλονίκη με ουρές, χαμόγελα και πολλή αγάπη για τα ζώα
Το A Day With My Pet από το topetmou.gr γέμισε τη Θεσσαλονίκη με ουρές, χαμόγελα και πολλή αγάπη για τα ζώα
Το A Day With My Pet, η μεγάλη εκδήλωση του topetmou.gr, έφερε κοντά ανθρώπους και κατοικίδια, σε μια ημέρα αφιερωμένη στη φιλοζωία.
Λίγο πριν από την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, η Πλατεία Αριστοτέλους έγινε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τα κατοικίδια και θέλουν να ενημερωθούν, να διασκεδάσουν αλλά και να γνωρίσουν αδεσποτάκια που έψαχναν το παντοτινό τους σπίτι.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Ματθίλδη Μαγγίρα, η οποία έδωσε τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό στη γιορτή, κρατώντας αμείωτο το κέφι και την ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Ματθίλδη Μαγγίρα, η οποία έδωσε τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό στη γιορτή, κρατώντας αμείωτο το κέφι και την ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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