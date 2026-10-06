Πόση ώρα πρέπει να αφιερώνετε καθημερινά στον σκύλο σας
Πόση ώρα πρέπει να αφιερώνετε καθημερινά στον σκύλο σας
Ο κάθε σκύλος είναι διαφορετικός, με δικό του χαρακτήρα και δικές του ανάγκες.
Σας έχει τύχει να παίζετε με τις ώρες μπαλάκι με τον σκύλο σας, αφού πρώτα πήγατε μία μεγάλη βόλτα και τον χαϊδεύατε κανένα μισάωρο, και πάλι εκείνος να μην ξεκολλάει από επάνω σας; Υπάρχουν σκύλοι που πολύ απλά δεν χορταίνουν με τίποτα τον κηδεμόνα τους, όση ώρα κι αν ασχολείται μαζί τους. Όπως υπάρχουν φυσικά και άλλοι που με μία ή μιάμιση ώρα την ημέρα είναι απόλυτα ευχαριστημένοι.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει γιατί ο κάθε σκύλος είναι διαφορετικός, με δικό του χαρακτήρα και δικές του προτιμήσεις. Αντίστοιχα σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η φυλή και το πόσο δεμένος είναι με τον άνθρωπό του.
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Αυτό ακριβώς συμβαίνει γιατί ο κάθε σκύλος είναι διαφορετικός, με δικό του χαρακτήρα και δικές του προτιμήσεις. Αντίστοιχα σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η φυλή και το πόσο δεμένος είναι με τον άνθρωπό του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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