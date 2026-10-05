Εγκαινιάστηκε το Διαδημοτικό Κτηνιατρείο των Δήμων Αμαρουσίου- Κηφισιάς
Εγκαινιάστηκε το Διαδημοτικό Κτηνιατρείο των Δήμων Αμαρουσίου- Κηφισιάς
Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια που δίνει στα αδέσποτα ζώα των πόλεων περισσότερη φροντίδα και προστασία.
Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στα εγκαίνια του πρώτου διαδημοτικού κτηνιατρείου των δήμων Αμαρουσίου- Κηφισιάς.
Οι δύο δήμοι με τους δημάρχους τους, Θεόδωρο Αμπατζόγλου, δήμαρχο Αμαρουσίου και Βασίλη Ξυπολυτά, δήμαρχο Κηφισιάς, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια που θα έχει σαν στόχο τη βοήθεια όσων περισσότερων αδέσποτων ζώων γίνεται.
Η νέα δομή, η οποία βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 108 στο Μαρούσι, είναι πραγματικά ένα κόσμημα.
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Οι δύο δήμοι με τους δημάρχους τους, Θεόδωρο Αμπατζόγλου, δήμαρχο Αμαρουσίου και Βασίλη Ξυπολυτά, δήμαρχο Κηφισιάς, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια που θα έχει σαν στόχο τη βοήθεια όσων περισσότερων αδέσποτων ζώων γίνεται.
Η νέα δομή, η οποία βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 108 στο Μαρούσι, είναι πραγματικά ένα κόσμημα.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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