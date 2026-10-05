Γιατί αρέσει τόσο πολύ στους σκύλους να τους ξύνουμε τα αυτιά;
Γιατί αρέσει τόσο πολύ στους σκύλους να τους ξύνουμε τα αυτιά;
Τι είναι αυτό που κάνει τα αυτιά τους τόσο ξεχωριστό σημείο για χάδια;
Έχετε παρατηρήσει πως μόλις αρχίσετε να χαϊδεύετε ή να ξύνετε απαλά τα αυτιά του σκύλου σας, εκείνος μπορεί να πλησιάσει το κεφάλι του στο χέρι σας και να κλείσει τα μάτια του;
Μερικοί σκύλοι μάλιστα φαίνεται να απολαμβάνουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία, χαλαρώνοντας τελείως το σώμα τους και βγάζοντας μικρούς ήχους.
Τι είναι όμως αυτό που κάνει τα αυτιά τους τόσο ξεχωριστό σημείο για χάδια; Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Μερικοί σκύλοι μάλιστα φαίνεται να απολαμβάνουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία, χαλαρώνοντας τελείως το σώμα τους και βγάζοντας μικρούς ήχους.
Τι είναι όμως αυτό που κάνει τα αυτιά τους τόσο ξεχωριστό σημείο για χάδια; Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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