Κι όμως υπάρχουν – 8 ζώα που έχουν παραπάνω από 2 μάτια
Κι όμως υπάρχουν – 8 ζώα που έχουν παραπάνω από 2 μάτια
Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως υπάρχουν ζώα που έχουν ακόμα και 100 μάτια.
Ο κόσμος των ζώων είναι πλούσιος και γεμάτος με πολλά είδη σε κάθε μέγεθος, βάρος και χρώμα.
Κάτι που όμως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι πως υπάρχουν ζώα που έχουν πάνω από τα 2, συνηθισμένα για εμάς, μάτια. Και μάλιστα έχουν όχι απλά 3 ή 4, αλλά ακόμα και 100 μάτια που τα βοηθούν τόσο στην καθημερινή αναζήτηση τροφής, αλλά και στην προστασία από άλλα ζώα.
Από φίδια με ένα τρίτο μάτι που ανιχνεύει το φως, μέχρι αράχνες και έντομα που είναι καλυμμένα με πολλαπλούς φακούς, η φύση έχει εφοδιάσει τα πλάσματά της με μοναδικά οπτικά συστήματα για να τα βοηθήσει να επιβιώσουν. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Κάτι που όμως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι πως υπάρχουν ζώα που έχουν πάνω από τα 2, συνηθισμένα για εμάς, μάτια. Και μάλιστα έχουν όχι απλά 3 ή 4, αλλά ακόμα και 100 μάτια που τα βοηθούν τόσο στην καθημερινή αναζήτηση τροφής, αλλά και στην προστασία από άλλα ζώα.
Από φίδια με ένα τρίτο μάτι που ανιχνεύει το φως, μέχρι αράχνες και έντομα που είναι καλυμμένα με πολλαπλούς φακούς, η φύση έχει εφοδιάσει τα πλάσματά της με μοναδικά οπτικά συστήματα για να τα βοηθήσει να επιβιώσουν. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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