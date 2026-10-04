Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων – Στις 5 Οκτωβρίου στο Σύνταγμα
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων – Στις 5 Οκτωβρίου στο Σύνταγμα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διοργανώνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μια εκδήλωση στο Σύνταγμα.
Σήμερα Κυριακή, είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, μια μέρα για να θυμηθούμε πως μοιραζόμαστε τον πλανήτη με άλλα πλάσματα και πως δεν μας ανήκει. Κάθε κίνηση που κάνουμε επηρεάζει και άλλους, που δεν έχει σημασία αν δεν μπορούν να μιλήσουν. Μπορούν όμως να μείνουν χωρίς φαγητό αν καούν τα δάση, να τραυματιστούν από ατυχήματα και από ανθρώπινες εργασίες, να μην μπορούν να αναπαραχθούν αν δεν βρίσκουν σημεία να κάνουν φωλιές.
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