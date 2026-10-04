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Γιατί η γάτα σας αλλάζει συμπεριφορά όταν έρχεται το φθινόπωρο – τι μπορεί να επηρεάζει τη διάθεσή της
TOPETMOU

Γιατί η γάτα σας αλλάζει συμπεριφορά όταν έρχεται το φθινόπωρο – τι μπορεί να επηρεάζει τη διάθεσή της

Περισσότερος ύπνος, λιγότερη όρεξη για παιχνίδι και μια γενικότερη διάθεση για χαλάρωση.

Γιατί η γάτα σας αλλάζει συμπεριφορά όταν έρχεται το φθινόπωρο – τι μπορεί να επηρεάζει τη διάθεσή της
Καθώς το φθινόπωρο παίρνει τη θέση του καλοκαιριού, οι ημέρες μικραίνουν, η θερμοκρασία πέφτει και η καθημερινότητα αλλάζει.

Μαζί με την αλλαγή της εποχής, αρκετοί κηδεμόνες γατών παρατηρούν μια διαφορετική συμπεριφορά από τους τετράποδους φίλους τους. Περισσότερο ύπνο, λιγότερη όρεξη για παιχνίδι και μια γενικότερη διάθεση για χαλάρωση.

Είναι όμως φυσιολογικό να “κατεβάζουν ρυθμούς” οι γάτες το φθινόπωρο;

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