Πώς είναι η ζωή με ένα Αγγλικό Μπουλντόγκ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Άλλοι αγαπούν το Αγγλικό Μπουλντόγκ για τη βαριεστημένη έκφρασή του, άλλοι για τις ζάρες στη μουσούδα του, άλλοι για την ενέργειά του.