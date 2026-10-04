Πώς είναι η ζωή με ένα Αγγλικό Μπουλντόγκ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Πώς είναι η ζωή με ένα Αγγλικό Μπουλντόγκ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Άλλοι αγαπούν το Αγγλικό Μπουλντόγκ για τη βαριεστημένη έκφρασή του, άλλοι για τις ζάρες στη μουσούδα του, άλλοι για την ενέργειά του.
Κάθε φορά που βλέπω ένα Αγγλικό Μπουλντόγκ, θέλω να το πάρω μια αγκαλιά και να του πω: «Πού είσαι εσύ, βρε μπουνταλά;»
Είναι πολλοί οι λόγοι που τα κατατάσσουν στις πιο αγαπημένες φυλές σκύλων: Άλλοι για τη βαριεστημένη έκφραση που παίρνουν, άλλοι για τις ζάρες στη μουσούδα τους, άλλοι για την ενέργειά τους.
Ταιριάζει η εξωτερική τους εμφάνιση στον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους; Είναι δηλαδή σκυλιά για αγκαλιές που αγαπούν τις ξάπλες και τις αργές Κυριακές; Ας τα γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από ορισμένα fun facts:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Είναι πολλοί οι λόγοι που τα κατατάσσουν στις πιο αγαπημένες φυλές σκύλων: Άλλοι για τη βαριεστημένη έκφραση που παίρνουν, άλλοι για τις ζάρες στη μουσούδα τους, άλλοι για την ενέργειά τους.
Ταιριάζει η εξωτερική τους εμφάνιση στον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους; Είναι δηλαδή σκυλιά για αγκαλιές που αγαπούν τις ξάπλες και τις αργές Κυριακές; Ας τα γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από ορισμένα fun facts:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα