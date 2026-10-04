ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: 112 για εκκένωση τριών οικισμών, 3 εναέρια στη μάχη

Πώς είναι η ζωή με ένα Αγγλικό Μπουλντόγκ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε
TOPETMOU

Πώς είναι η ζωή με ένα Αγγλικό Μπουλντόγκ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Άλλοι αγαπούν το Αγγλικό Μπουλντόγκ για τη βαριεστημένη έκφρασή του, άλλοι για τις ζάρες στη μουσούδα του, άλλοι για την ενέργειά του.

Πώς είναι η ζωή με ένα Αγγλικό Μπουλντόγκ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Κάθε φορά που βλέπω ένα Αγγλικό Μπουλντόγκ, θέλω να το πάρω μια αγκαλιά και να του πω: «Πού είσαι εσύ, βρε μπουνταλά;»

Είναι πολλοί οι λόγοι που τα κατατάσσουν στις πιο αγαπημένες φυλές σκύλων: Άλλοι για τη βαριεστημένη έκφραση που παίρνουν, άλλοι για τις ζάρες στη μουσούδα τους, άλλοι για την ενέργειά τους.

Ταιριάζει η εξωτερική τους εμφάνιση στον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους; Είναι δηλαδή σκυλιά για αγκαλιές που αγαπούν τις ξάπλες και τις αργές Κυριακές; Ας τα γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από ορισμένα fun facts:

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network