Γιατί η γάτα νιώθει ασφαλής όταν ανεβαίνει σε ψηλά σημεία
Γιατί η γάτα νιώθει ασφαλής όταν ανεβαίνει σε ψηλά σημεία
Οι γάτες προτιμούν τα ψηλά μέρη για να κάθονται και να παρατηρούν τους υπόλοιπους δίποδους και τετράποδους συγκατοίκους τους.
Έχετε παρατηρήσει πότε η γάτα σας να είναι ήρεμη και απλά να κάθεται και να σας κοιτάει με βλέμμα που σας κάνει να λιώνετε;
Παρόλο που μια γάτα κοιμάται τα 2/3 της ημέρας, όταν είναι ξύπνια, είναι ιδιαίτερα δραστήρια, παιχνιδιάρα και ευρηματική. Ο θηρευτής που κρύβεται μέσα της εμφανίζεται και την κάνει να κυνηγάει, να παραμονεύει, να ανακαλύπτει κρυψώνες, μικρά έντομα για να παίξει, αλλά και ό,τι μέσα στο σπίτι μπορεί να την διασκεδάσει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Παρόλο που μια γάτα κοιμάται τα 2/3 της ημέρας, όταν είναι ξύπνια, είναι ιδιαίτερα δραστήρια, παιχνιδιάρα και ευρηματική. Ο θηρευτής που κρύβεται μέσα της εμφανίζεται και την κάνει να κυνηγάει, να παραμονεύει, να ανακαλύπτει κρυψώνες, μικρά έντομα για να παίξει, αλλά και ό,τι μέσα στο σπίτι μπορεί να την διασκεδάσει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα