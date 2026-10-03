Γιατί η γάτα νιώθει ασφαλής όταν ανεβαίνει σε ψηλά σημεία
TOPETMOU

Γιατί η γάτα νιώθει ασφαλής όταν ανεβαίνει σε ψηλά σημεία

Οι γάτες προτιμούν τα ψηλά μέρη για να κάθονται και να παρατηρούν τους υπόλοιπους δίποδους και τετράποδους συγκατοίκους τους.

Γιατί η γάτα νιώθει ασφαλής όταν ανεβαίνει σε ψηλά σημεία
Έχετε παρατηρήσει πότε η γάτα σας να είναι ήρεμη και απλά να κάθεται και να σας κοιτάει με βλέμμα που σας κάνει να λιώνετε;

Παρόλο που μια γάτα κοιμάται τα 2/3 της ημέρας, όταν είναι ξύπνια, είναι ιδιαίτερα δραστήρια, παιχνιδιάρα και ευρηματική. Ο θηρευτής που κρύβεται μέσα της εμφανίζεται και την κάνει να κυνηγάει, να παραμονεύει, να ανακαλύπτει κρυψώνες, μικρά έντομα για να παίξει, αλλά και ό,τι μέσα στο σπίτι μπορεί να την διασκεδάσει.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network