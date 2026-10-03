4 δώρα που μας δίνει καθημερινά ο σκύλος μας

Αν αναλογιστούμε πόσο αλλάζει τη ζωή μας ένα κατοικίδιο, πόσο φως τής δίνει, θα νιώσουμε απέραντη ευγνωμοσύνη για αυτό.