3 μωρά γύπες νοσηλεύονται στην ΑΝΙΜΑ
TOPETMOU

3 μωρά γύπες νοσηλεύονται στην ΑΝΙΜΑ

Όχι ένα, αλλά τρία υπέροχα μωρά γύπες βρίσκονται αυτές τις μέρες στην ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής για νοσηλεία.

3 μωρά γύπες νοσηλεύονται στην ΑΝΙΜΑ
Όλο το καλοκαίρι διαβάζαμε και βλέπαμε για τους γύπες που κυκλοφορούσαν εξαντλημένοι στα πιο απίθανα σημεία της Ελλάδας: Από ξαπλώστρες και παραλίες μέχρι αυτοκινητόδρομους και καπό αυτοκινήτων, η ζέστη και η αφυδάτωση έφερναν αυτά τα πτηνά σε μέρη μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον.

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