Αυτά είναι τα πιο πεισματάρικα σκυλιά – Δύσκολα θα κάνουν όσα τους λέτε
Αυτά είναι τα πιο πεισματάρικα σκυλιά – Δύσκολα θα κάνουν όσα τους λέτε
Έχετε φωνάξει ποτέ το όνομα του σκύλου σας και το μόνο που πήρατε ως απάντηση ήταν ένα σκεπτικό βλέμμα που έμοιαζε να λέει: «Θα το σκεφτώ»;
Παρόλο που η λέξη «πεισματάρης» μπορεί να ακούγεται αρνητική, στον κόσμο των σκύλων συχνά είναι ένας τρόπος να πούμε ότι ο σκύλος με τέτοιο χαρακτήρα είναι εξαιρετικά έξυπνος και ανεξάρτητος.
Αλλά μην απελπίζεστε για την ανυπακοή του. Η εκπαίδευση ενός σκύλου με ισχυρή θέληση και ανεξάρτητο χαρακτήρα έχει να κάνει με το να κατανοήσουμε τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με τη φύση του- και όχι να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτή.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αλλά μην απελπίζεστε για την ανυπακοή του. Η εκπαίδευση ενός σκύλου με ισχυρή θέληση και ανεξάρτητο χαρακτήρα έχει να κάνει με το να κατανοήσουμε τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με τη φύση του- και όχι να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτή.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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