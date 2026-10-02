6 ζώα που βλέπουν καλύτερα στο σκοτάδι – Το ένα μπορεί να βρίσκεται στον καναπέ σας

Μία από τις σούπερ δυνάμεις, που μπορεί να έχει ένα ζώο, είναι η νυχτερινή όραση, να βλέπει, δηλαδή, πολύ καλά στο ελάχιστο φως.