6 ζώα που βλέπουν καλύτερα στο σκοτάδι – Το ένα μπορεί να βρίσκεται στον καναπέ σας
6 ζώα που βλέπουν καλύτερα στο σκοτάδι – Το ένα μπορεί να βρίσκεται στον καναπέ σας
Μία από τις σούπερ δυνάμεις, που μπορεί να έχει ένα ζώο, είναι η νυχτερινή όραση, να βλέπει, δηλαδή, πολύ καλά στο ελάχιστο φως.
Όλα τα ζώα έχουν μοναδικές ικανότητες. Κοιμούνται ενώ πετάνε, είναι φοβεροί θηρευτές, είναι εξαιρετικοί γονείς, επιβιώνουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Κάποια ζώα έχουν τη σούπερ δύναμη να βλέπουν πολύ καλά στο σκοτάδι. Τα νυχτόβια ζώα κινούνται και δραστηριοποιούνται κυρίως τις βραδινές ώρες. Αναζητούν και κυνηγούν το θήραμά τους, περιφέρονται αναζητώντας τροφή, προστατεύονται από άλλα ζώα που τα απειλούν και την ημέρα κοιμούνται ή είναι λιγότερο δραστήρια. Εξαιτίας αυτής της φυσικής τους λειτουργίας, είναι ζώα με ανεπτυγμένη νυχτερινή όραση. Πολλά από αυτά τα βρίσκουμε στα δάση, κάποια όμως είναι πιο κοντά μας από ό,τι νομίζουμε.
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Κάποια ζώα έχουν τη σούπερ δύναμη να βλέπουν πολύ καλά στο σκοτάδι. Τα νυχτόβια ζώα κινούνται και δραστηριοποιούνται κυρίως τις βραδινές ώρες. Αναζητούν και κυνηγούν το θήραμά τους, περιφέρονται αναζητώντας τροφή, προστατεύονται από άλλα ζώα που τα απειλούν και την ημέρα κοιμούνται ή είναι λιγότερο δραστήρια. Εξαιτίας αυτής της φυσικής τους λειτουργίας, είναι ζώα με ανεπτυγμένη νυχτερινή όραση. Πολλά από αυτά τα βρίσκουμε στα δάση, κάποια όμως είναι πιο κοντά μας από ό,τι νομίζουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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