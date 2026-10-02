Είναι το αποτύπωμα της μύτης κάθε σκύλου μοναδικό;

Σίγουρα έχετε ακούσει κι εσείς τη θεωρία πως το αποτύπωμα της μύτης ενός σκύλου είναι μοναδικό στον κόσμο.