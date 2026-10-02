Είναι το αποτύπωμα της μύτης κάθε σκύλου μοναδικό;
Είναι το αποτύπωμα της μύτης κάθε σκύλου μοναδικό;
Σίγουρα έχετε ακούσει κι εσείς τη θεωρία πως το αποτύπωμα της μύτης ενός σκύλου είναι μοναδικό στον κόσμο.
UPD:
Η ιδέα πως το αποτύπωμα της μύτης ενός σκύλου είναι μοναδικό στον κόσμο γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στους κηδεμόνες των τετράποδων φίλων. Δύο έρευνες που δημοσιεύτηκαν στο National Library of Medicine έχουν δείξει πως τα αποτυπώματα είναι τόσο μοναδικά ώστε διαφέρουν μεταξύ σκύλων διαφορετικής φυλής και φύλου, αλλά και πως το ίδιο το αποτύπωμα ενός σκύλου δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Οι ερευνητές πήραν φωτογραφίες από τις μύτες σκύλων τρεις φορές σε διαστήματα τριών με τεσσάρων μηνών και ανακάλυψαν πως τα αποτυπώματα μύτης 60 σκύλων ήταν μοναδικά και έμειναν αναλλοίωτα καθόλη τη διάρκεια της έρευνας.
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UPD:
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