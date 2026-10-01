Γεννήθηκε χελώνα με δύο κεφάλια- Το αριστερό είναι πιο δραστήριο
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Γεννήθηκε χελώνα με δύο κεφάλια- Το αριστερό είναι πιο δραστήριο

Οι κτηνίατροι παρατηρούν τη συμπεριφορά της χελώνας και βλέπουν πως και τα δύο κεφάλια είναι ενεργά και σε απόλυτη συνεργασία με το σώμα.

Γεννήθηκε χελώνα με δύο κεφάλια- Το αριστερό είναι πιο δραστήριο
Ευχάριστη και παράξενη είδηση αποτελεί το γεγονός ότι έφτασε στο Κέντρο Άγριας Ζωής στην περιοχή Cape Cod, στη Μασαχουσέτη, μια μικροσκοπική χελώνα με δύο κεφάλια.

Ανήκει στο είδος Diamondback terrapin και η επιστημονική ονομασία της είναι Malaclemys terrapin και είναι σπάνιο είδος που ζει στις ακτές του Ατλαντικού και της Ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ. Το ότι έχει δύο κεφάλια οφείλεται σε μια σπάνια αναπτυξιακή ανωμαλία. Η χελωνίτσα ζυγίζει μόλις 5,2 γραμμάρια και εντοπίστηκε από το Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary σε μια προστατευμένη περιοχή ωοτοκίας στο Wellfleet και μεταφέρθηκε στο Cape Wildlife Center.

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