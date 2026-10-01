Γεννήθηκε χελώνα με δύο κεφάλια- Το αριστερό είναι πιο δραστήριο

Οι κτηνίατροι παρατηρούν τη συμπεριφορά της χελώνας και βλέπουν πως και τα δύο κεφάλια είναι ενεργά και σε απόλυτη συνεργασία με το σώμα.