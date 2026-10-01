Νέο είδος πιγκουίνου ανακαλύφθηκε μετά από τουλάχιστον 100 χρόνια – Γιατί οι επιστήμονες το χαρακτηρίζουν «κρυφό»
Νέο είδος πιγκουίνου ανακαλύφθηκε μετά από τουλάχιστον 100 χρόνια – Γιατί οι επιστήμονες το χαρακτηρίζουν «κρυφό»
Μια εξέταση DNA έδειξε τις γενετικές διαφορές και αποκάλυψε ένα νέο είδος πιγκουίνου, το πρώτο μετά το 1921.
Μια ανάλυση DNA ήταν ικανή για να φέρει στο φως ένα νέο είδους πιγκουίνου, μετά από κάτι παραπάνω από 100 χρόνια. Η τελευταία φορά που ανακαλύφθηκε ένα νέο είδος πιγκουίνου ήταν το 1921, όταν μάθαμε για τον Northern rockhopper. Ο πιγκουίνος gentoo είναι ένα γνωστό είδος που ζει στην Ανταρκτική και τα απομονωμένα νησιά του Ινδικού Ωκεανού.
H επιστημονική ονομασία του είναι Pygoscelis papua. Μέχρι πρότινος το είδος αυτό θεωρούνταν ως ενιαίο. Αυτό άλλαξε, καθώς οι ερευνητές απέδειξαν πως μέσα στους αιώνες, ο gentoo εξελίχθηκε σε 4 διαφορετικά είδη, σε ξεχωριστές διακριτές εξελικτικές γραμμές, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαχωριστούν τα είδη.
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H επιστημονική ονομασία του είναι Pygoscelis papua. Μέχρι πρότινος το είδος αυτό θεωρούνταν ως ενιαίο. Αυτό άλλαξε, καθώς οι ερευνητές απέδειξαν πως μέσα στους αιώνες, ο gentoo εξελίχθηκε σε 4 διαφορετικά είδη, σε ξεχωριστές διακριτές εξελικτικές γραμμές, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαχωριστούν τα είδη.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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