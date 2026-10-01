Μπορεί να φάει ο σκύλος μου χουρμάδες;

Αρκετοί άνθρωποι έχουν εντάξει τους χουρμάδες στη διατροφή τους καθώς έχουν πολλά οφέλη. Μπορούμε όμως να δώσουμε στον σκύλο μας;