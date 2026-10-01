Μπορεί να φάει ο σκύλος μου χουρμάδες;
Μπορεί να φάει ο σκύλος μου χουρμάδες;
Αρκετοί άνθρωποι έχουν εντάξει τους χουρμάδες στη διατροφή τους καθώς έχουν πολλά οφέλη. Μπορούμε όμως να δώσουμε στον σκύλο μας;
Πολλοί άνθρωποι έχουν βάλει τους χουρμάδες για τα καλά στη διατροφή τους, ως ένα υγιεινό σνακ που μπορεί να αντικαταστήσει ακόμα και το γλυκό.
Για κάθε τι που υπάρχει και στο ψυγείο, υπάρχει ένας πρόθυμος δοκιμαστής, που άλλοτε διακριτικά, άλλοτε πιο έντονα, ζητάει το μερίδιό του. Όταν λοιπόν τρώμε χουρμάδες, είναι ασφαλές να δώσουμε και στον σκύλο μας;
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Για κάθε τι που υπάρχει και στο ψυγείο, υπάρχει ένας πρόθυμος δοκιμαστής, που άλλοτε διακριτικά, άλλοτε πιο έντονα, ζητάει το μερίδιό του. Όταν λοιπόν τρώμε χουρμάδες, είναι ασφαλές να δώσουμε και στον σκύλο μας;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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