Πώς να απασχολήσετε τον σκύλο σας όταν βρέχει
TOPETMOU

Πώς να απασχολήσετε τον σκύλο σας όταν βρέχει

Η όσφρηση είναι ένα από τα σημαντικότερα "εργαλεία" του σκύλου και μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σας.

Πώς να απασχολήσετε τον σκύλο σας όταν βρέχει
Μια βροχερή ημέρα μπορεί να αλλάξει τη ρουτίνα τόσο τη δική μας όσο και του σκύλου μας.

Αν η βόλτα περιοριστεί σε λίγα λεπτά ή αναβληθεί εντελώς, είναι πιθανό ο σκύλος να έχει περισσότερη ενέργεια και να αναζητήσει μόνος του τρόπους για να την εκτονώσει. Και κάπως έτσι μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με ατελείωτα zoomies μέσα στο σαλόνι, μάσημα αντικειμένων ή επίμονη αναζήτηση προσοχής.

Ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί τρόποι να απασχολήσουμε τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι, όταν ο καιρός δεν μας επιτρέπει να βγούμε από το σπίτι.

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