Μη δίνετε αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια στη γάτα σας- Μπορούν να επιφέρουν ακόμα και θάνατο
TOPETMOU

Μη δίνετε αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια στη γάτα σας- Μπορούν να επιφέρουν ακόμα και θάνατο

Υπάρχουν πολλά παιχνίδια για γάτες στην αγορά, όλα σχεδιασμένα για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους.

Μη δίνετε αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια στη γάτα σας- Μπορούν να επιφέρουν ακόμα και θάνατο
Ραβδάκια, παιχνίδια με κορδόνια, παιχνίδια με πολλά επίπεδα και μπίλιες που κυλούν, καθώς και γυαλιστερές μπάλες, όλα εκπληρώνουν τον σκοπό τους, να διασκεδάζουν δηλαδή τις γάτες μας και παράλληλα να τις ενθαρρύνουν να ασκούνται.

Ωστόσο, κάτι που ίσως δεν έχετε σκεφτεί είναι ότι ορισμένα από αυτά, ακόμη και πολλά που κατασκευάζονται από αξιόπιστες και γνωστές εταιρείες, μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους που ενδέχεται να τραυματίσουν τη γάτα σας ή ακόμη και να επιφέρουν τον θάνατο.

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