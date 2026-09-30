Σπάνια ανακάλυψη στη Σητεία: Βρέθηκε απολίθωμα από κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων χρόνων
Σπάνια ανακάλυψη στη Σητεία: Βρέθηκε απολίθωμα από κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων χρόνων
Το απολιθωμένο κρανίο ρινόκερου που ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis ανασκάφτηκε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας.
Το απολιθωμένο κρανίο ρινόκερου που ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis ανασκάφτηκε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας.
Ο ρινόκερος ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis και είναι μια ακόμα απόδειξη για τον παλαιοντολογικό πλούτο του Γεωπάρκου της Σητείας, που καλύπτει ιστορία 300 εκατομμυρίων ετών.
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Ο ρινόκερος ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis και είναι μια ακόμα απόδειξη για τον παλαιοντολογικό πλούτο του Γεωπάρκου της Σητείας, που καλύπτει ιστορία 300 εκατομμυρίων ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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