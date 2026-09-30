Σπάνια ανακάλυψη στη Σητεία: Βρέθηκε απολίθωμα από κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων χρόνων
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Σπάνια ανακάλυψη στη Σητεία: Βρέθηκε απολίθωμα από κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων χρόνων

Το απολιθωμένο κρανίο ρινόκερου που ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis ανασκάφτηκε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας.

Σπάνια ανακάλυψη στη Σητεία: Βρέθηκε απολίθωμα από κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων χρόνων
Το απολιθωμένο κρανίο ρινόκερου που ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis ανασκάφτηκε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας.
Ο ρινόκερος ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis και είναι μια ακόμα απόδειξη για τον παλαιοντολογικό πλούτο του Γεωπάρκου της Σητείας, που καλύπτει ιστορία 300 εκατομμυρίων ετών.

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