Η γλυκιά Φένια βρέθηκε παρατημένη σε βουνό- Διασώθηκε και ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι
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Η γλυκιά Φένια βρέθηκε παρατημένη σε βουνό- Διασώθηκε και ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι

Η Φένια είναι μια σκυλίτσα που πραγματικά κλέβει καρδιές.

Η γλυκιά Φένια βρέθηκε παρατημένη σε βουνό- Διασώθηκε και ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι
Η Φένια είναι μια σκυλίτσα που πραγματικά κλέβει καρδιές. Βρέθηκε εγκαταλελειμμένη μαζί με το κουταβάκι της σε κάποιο βουνό στη Δωρίδα.

Για καλή της τύχη διασώθηκε από τους εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος. Το κουταβάκι της υιοθετήθηκε και τώρα μένει αυτή να βρει το παντοτινό της σπίτι, όπου θα την αγαπούν και θα τη φροντίζουν.
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