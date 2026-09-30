Πιο γρήγοροι και απ’ τη σκιά τους: 8 φυλές σκύλων που τρέχουν πολύ γρήγορα
Πιο γρήγοροι και απ’ τη σκιά τους: 8 φυλές σκύλων που τρέχουν πολύ γρήγορα
Υπάρχουν σκύλοι που αγαπούν τον καναπέ και τον ύπνο, αλλά και εκείνοι που περιμένουν ένα νεύμα σας για να αρχίσουν να τρέχουν στο πάρκο.
Αν είναι τυχεροί, ζουν μαζί σας σε σπίτι με αυλή και κήπο και μπορούν να τρέχουν όσο θέλουν. Δυστυχώς, δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς λουρί, μιας και το απαγορεύει ο νόμος.
Πριν υιοθετήσετε έναν σκύλο, θα πρέπει να δείτε αν τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του ταιριάζουν με τον χρόνο που έχετε διαθέσιμο και συνολικά με τον τρόπο ζωής σας. Όχι μόνο για τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κάθε ευκαιρία βγαίνουν στη φύση για δραστηριότητες και άλλοι που τρομάζουν στην ιδέα να βγουν έξω το Σάββατο και μένουν κουλουριασμένοι στον καναπέ.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πριν υιοθετήσετε έναν σκύλο, θα πρέπει να δείτε αν τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του ταιριάζουν με τον χρόνο που έχετε διαθέσιμο και συνολικά με τον τρόπο ζωής σας. Όχι μόνο για τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κάθε ευκαιρία βγαίνουν στη φύση για δραστηριότητες και άλλοι που τρομάζουν στην ιδέα να βγουν έξω το Σάββατο και μένουν κουλουριασμένοι στον καναπέ.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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