Πιο γρήγοροι και απ’ τη σκιά τους: 8 φυλές σκύλων που τρέχουν πολύ γρήγορα

Υπάρχουν σκύλοι που αγαπούν τον καναπέ και τον ύπνο, αλλά και εκείνοι που περιμένουν ένα νεύμα σας για να αρχίσουν να τρέχουν στο πάρκο.