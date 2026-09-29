Καινοτόμα επέμβαση σε σπάνιο είδος αετού: Τοποθετήθηκε εμφύτευμα και προσθετικό μέλος
Καινοτόμα επέμβαση σε σπάνιο είδος αετού: Τοποθετήθηκε εμφύτευμα και προσθετικό μέλος
Ένας νεαρός θηλυκός βασιλαετός βρέθηκε τραυματισμένος στα Κύθηρα και μεταφέρθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2025 στην ΑΝΙΜΑ.
Ένας νεαρός θηλυκός βασιλαετός (Aquila heliaca) βρέθηκε τραυματισμένος στα Κύθηρα και μεταφέρθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2025 στον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.
Μετά την προσκόμιση του, ο αετός – εκπρόσωπος του πιο σπάνιου είδους αετού της Ευρώπης – υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο στο Κτηνιατρικό Κέντρο Περιστερίου, και διαγνώστηκε με παλιό, ανοιχτό συντριπτικό, ενδοαρθρικό κάταγμα στον δεξιό ταρσό.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Μετά την προσκόμιση του, ο αετός – εκπρόσωπος του πιο σπάνιου είδους αετού της Ευρώπης – υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο στο Κτηνιατρικό Κέντρο Περιστερίου, και διαγνώστηκε με παλιό, ανοιχτό συντριπτικό, ενδοαρθρικό κάταγμα στον δεξιό ταρσό.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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