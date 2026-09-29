Ανακάλυψη νέου είδους θαλάσσιας αράχνης: με τριχωτά πόδια, κόκκινα μάτια και τρία χείλη
Ανακάλυψη νέου είδους θαλάσσιας αράχνης: με τριχωτά πόδια, κόκκινα μάτια και τρία χείλη
Ερευνητές στον Καναδά εντόπισαν δύο μέχρι τώρα άγνωστα είδη θαλάσσιων αραχνών.
Σε μία μεγάλη ανακάλυψη έφτασαν ερευνητές στον Καναδά, οι οποίοι εντόπισαν δύο μέχρι τώρα άγνωστα είδη θαλάσσιων αραχνών, κατά τη διάρκεια καταδύσεων, σε βάθος έως και 18 μέτρα, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024, στη θάλασσα Σάλις, η οποία βρίσκεται μεταξύ της δυτικής καναδικής επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας και της αμερικανικής πολιτείας της Ουάσινγκτον.
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